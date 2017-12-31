Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Ümit Özat Grup Tillo Celal İnan Veysi Atadan
Sinemada rekor kırıldı
Sinemada rekor kırıldı
Otomobil fiyatı artabilir
Otomobil fiyatı artabilir
70 bin konut yapacak
70 bin konut yapacak
ÖİV 53 lira olacak
ÖİV 53 lira olacak
Turizm cari açığı önler
Turizm cari açığı önler

"Balım"a ortopedist ve veterinerden ortak operasyon

- Kahramanmaraş'ta bacağı kırılan "Balım" adlı kedi, ortopedi uzmanı ve veteriner hekim tarafından gerçekleştirilen ameliyatla yaşama tutundu - Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Gölbaşı: - "Hayvanlar için alçıyla tedavi zor olduğu için ameliyat etme kararı aldık. Ameliyatımız başarılı geçti"

KAHRAMANMARAŞ (AA) - ERSOY SEVİNÇ - Kahramanmaraş'ta bacağı kırılan "Balım" adlı kedi, ortopedi uzmanı ve veteriner hekim tarafından yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Necip Fazıl Şehir Hastanesinde kantin işletmeciliği yapan Bilge Akpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yavruyken sokakta bulduğu kedinin 4 aydan bu yana kendileriyle yaşadığını söyledi.

Yaramaz olan kedisinin oyun oynarken bacağını kırdığını dile getiren Akpınar, "Daha önce böyle ameliyatlar gerçekleştirdiğini bildiğim ortopedi uzmanı Mustafa Kemal Gölbaşı aklıma geldi. Kendisini aradım, 'Yardımcı olabileceğini' söyledi. Bunun üzerine veteriner hekim Fatih Kiraz'ın ameliyathanesine geldik. Burada çok güzel bir operasyonla kedim sağlığına kavuştu. İki doktorumuza da çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Dr. Mustafa Kemal Gölbaşı ise Akpınar'ın yardım talebi üzerine kedinin röntgenini çektiklerini ve bacağında kırık olduğunu belirlediklerini anlattı.

Daha önce kendi hayvanlarını da tedavi ettiğini belirten Gölbaşı, "Hayvanlar için alçıyla tedavi zor olduğu için ameliyat etme kararı aldık. Veteriner hekim Fatih Kiraz ile ameliyatı gerçekleştirdik. Ameliyatımız başarılı geçti." dedi.

Fatih Kiraz ise yaklaşık 1 saat süren ameliyatın başarılı geçtiğini, kedinin kısa sürede iyileşeceğini belirtti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AmeliyatKahramanmaraşKediOrtopedi Uzmanı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5