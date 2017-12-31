"Balım"a ortopedist ve veterinerden ortak operasyon

KAHRAMANMARAŞ (AA) - ERSOY SEVİNÇ - Kahramanmaraş'ta bacağı kırılan "Balım" adlı kedi, ortopedi uzmanı ve veteriner hekim tarafından yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Necip Fazıl Şehir Hastanesinde kantin işletmeciliği yapan Bilge Akpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yavruyken sokakta bulduğu kedinin 4 aydan bu yana kendileriyle yaşadığını söyledi.

Yaramaz olan kedisinin oyun oynarken bacağını kırdığını dile getiren Akpınar, "Daha önce böyle ameliyatlar gerçekleştirdiğini bildiğim ortopedi uzmanı Mustafa Kemal Gölbaşı aklıma geldi. Kendisini aradım, 'Yardımcı olabileceğini' söyledi. Bunun üzerine veteriner hekim Fatih Kiraz'ın ameliyathanesine geldik. Burada çok güzel bir operasyonla kedim sağlığına kavuştu. İki doktorumuza da çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Dr. Mustafa Kemal Gölbaşı ise Akpınar'ın yardım talebi üzerine kedinin röntgenini çektiklerini ve bacağında kırık olduğunu belirlediklerini anlattı.

Daha önce kendi hayvanlarını da tedavi ettiğini belirten Gölbaşı, "Hayvanlar için alçıyla tedavi zor olduğu için ameliyat etme kararı aldık. Veteriner hekim Fatih Kiraz ile ameliyatı gerçekleştirdik. Ameliyatımız başarılı geçti." dedi.

Fatih Kiraz ise yaklaşık 1 saat süren ameliyatın başarılı geçtiğini, kedinin kısa sürede iyileşeceğini belirtti.