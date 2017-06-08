EDİRNE (AA) - Türkiye Körler Federasyonu tarafından Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) düzenlenen Balkan Körler Danışma Komitesi 25. Olağan Toplantısı'nda, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Romanya, Moldova, Bulgaristan ve Yunanistan'dan temsilciler, sorunlarını anlatarak, önerilerini sundu.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Balkan Kongre Merkezi Senato Salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, engelliler konusunda birçok paradigma ve anlayış değişikliğinin yaşandığını söyledi.

Bugün, geçmişte olduğu gibi ailelerin çocuklarının engellerini saklamadığını dile getiren Gürkan, "Tam aksine herkes engellilik derecesine, ölçüsüne, çeşidine göre bir an önce ona bir çözüm bulma yolunda. Bunun mücadelesini veriyoruz. Bu elbette çok saygıdeğer bir tavırdır. Hangi derecede olursa olsun bütün yönetimlerin amacı o yaptığı görevde insanların, paydaşların, kent halkının daha konforlu daha ulaşılabilir ve erişilebilir bir hayat sürmesini sağlamaktır." diye konuştu.

Engellilerin önündeki en büyük sorunun, yerel yönetim uygulamaları olduğunu aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Ama çözümün de yine yönetimler olduğunu görüyoruz. Çağdaş kent kelimesini dünyanın tüm ülkelerinde duyabilirsiniz. Kimi çağdaş kenti binalarıyla ölçeklendirir. Kimi yolları, parklarıyla kimi ise farklı farklı sosyal donatılarıyla çağdaş kenti tanımlar. Bizim çağdaş kent tanımımız, bir engelli vatandaşımız sabah tek başına evinden çıkıp, tek başına şehre gidip, tek başına bütün işlerini görüp, yine akşam tek başına eve dönebiliyorsa bu kent çağdaş bir kenttir. Benim çağdaş kent tanımım bu.

Edirne böyle bir kent midir? Maalesef hayır. Dünyada bu manada çağdaş kent var mı? Yine maalesef hayır. Ama bu önümüze bu hedefi koymamıza ve bu hedef doğrultusunda çalışmalar yapmamıza engel değil."

Gürkan, hedeflerinden birinin kentteki bayrak direklerinden birine engelsiz kent bayrağını asmak olduğunu dile getirdi.

-"Sorunlara dünya çapında çözüm bulmayı amaçlıyoruz"

Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Turhan İçli ise olağan toplantının her yıl bir ülkede gerçekleştiğini söyledi.

Engellilerin sorunlarına dünya çapında çözüm bulmayı amaçladıklarını aktaran İçli, şunları söyledi:

"Dünyanın ve Türkiye'nin gündemine engellilik sorunu son 30 yıl içerisinde girdi. Ondan önce dünyada ve Türkiye'de engellilik sorunu kamu oyuna bu denli mal olmamıştı. Sadece bazı toplantılarda anılıyordu. Bu sürecin başlamasının sebebi engellilerin örgütlenmesi ve mücadele etmesidir. O mücadele sayesinde, ülkelerin kamuoyu harekete geçti, duyarlılıkları, farkındalıkları arttı ve gelişmeler meydana gelmeye başladı. Türkiye'de özellikle son 20 yıl içerisinde 1991'den bu yana gelişen süreçte engelliler alanında önemli adımlar atıldı önemli mesafeler kat edildi. Yasalar çıkartıldı."

Toplantıya, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve misafir ülkelerden görme engelli derneklerinin üyeleri katıldı.



































