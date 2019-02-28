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"Balkan Tekstil Fuarı" Sırbistan'da başladı

- Türkiye, Sırbistan, Hırvatistan, Bulgaristan, Yunanistan ve Çin'den firmaların katıldığı fuar 2 Mart'a kadar sürecek

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BELGRAD (AA) - Türkiye, Sırbistan, Bulgaristan, Hırvatistan, Yunanistan ve Çin'den firmaların katıldığı Balkan Tekstil Fuarı, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da başladı.

Sırbistan Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Sırbistan'da tekstil alanında faaliyet gösteren 29 Türk firması bulunduğuna işaret etti.

Türk firmalarının Sırbistan'da son 5 yılda 10 yeni tekstil fabrikası açtığına dikkati çeken Ljajic, yakın zamanda Mali Zvornik şehrinde de yeni bir fabrika açılacağını duyurdu.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç de tekstil fuarının Türkiye ile Sırbistan arasındaki ticari ilişkiler açısından önemine işaret ederek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 1,2 milyar dolara ulaştığını ve bunun 50 milyon dolarını tekstil alanının oluşturduğunu aktardı.

Sırbistan'daki Türk tekstil firmalarının yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağladığını vurgulayan Bilgiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yıl yapılması planlanan Sırbistan ziyaretinde Kraljevo'da açılacak tekstil fabrikasının da 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacağını söyledi.

Bu arada, fuara katılan 50 tekstil firmasından 32'sinin Türk firması olması dikkati çekti.

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen Balkan Tekstil Fuarı 2 Mart'a kadar sürecek.

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Balkan Tekstil FuarıBelgradRasim LjajicSirbistanTanju Bilgiç
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