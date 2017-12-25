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Balkan Türkleri İzmir'de anıldı

İZMİR (AA) - İzmir'de, Balkanlar'daki asimilasyon politikaları nedeniyle hayatını kaybeden Türkler, düzenlenen törenle anıldı. Gaziemir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Balkanlar'da yaşayan Türklere yönelik asimilasyon...

Balkan Türkleri İzmir'de anıldı

İZMİR (AA) - İzmir'de, Balkanlar'daki asimilasyon politikaları nedeniyle hayatını kaybeden Türkler, düzenlenen törenle anıldı.

Gaziemir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Balkanlar'da yaşayan Türklere yönelik asimilasyon uygulamalarında hayatını kaybedenler anısına belediye ile İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneğince tören düzenlendi.

Sarnıç'taki törende katılımcılar, Göç Anıtı'na karanfil bıraktı.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, Balkanlar'daki göçler sırasında yakın tarihin en fazla kan ve gözyaşının döküldüğünü söyledi.

Bulgaristan Türklerine insanlık dışı baskı ve zulüm yapıldığını belirten Şenol, "Zorunlu göç sırasında yaşanan insanlık dışı muamele, şüphesiz tarihe bir utanç belgesi olarak geçecektir. Asimilasyon politikalarını ve baskı girişimlerini bir defa daha şiddetle kınıyor, bu baskılar esnasında şehit düşen bütün soydaşlarımızı rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

İzmir Balkan Göçmenleri Dernekleri Genel Başkanı Abdurrahim Nursoy da Bulgaristan'daki politikalar nedeniyle doğdukları topraklarda yaşama şanslarının ellerinden alındığını anlattı.

Nursoy, şunları kaydetti:

"Dünyanın gözü önünde Tudor Jivkov milisleri tarafından biz Türklere bir soykırım yaşatıldı. Bulgaristan Türklerinin haklarını arayan kahramanlarımızın çoğu tutuklandı, cezaevlerine atıldı ve işkence gördüler. Bizler her yıl burada toplanıp o günleri anacağız çünkü tarihte yapılan hatalardan ders alınması, bu olayların ve bedel ödeyenlerin unutulmaması için bu anma etkinliklerinin devam etmesi gerekir."

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Anma TöreniAsimilasyon PolitikasıBalkan Türkleri
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