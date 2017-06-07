"Balkanlar Maarif Vakfı için özel öneme sahip"

ÜSKÜP (AA) - CİHAD ALİU - Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cem Zorlu, Balkanlar'ın TMV için özel bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

Zorlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TMV'nin geçen yıl haziran ayında kurulduğunu ve faaliyetlerine yedi ay önce başladığını anımsatarak, hedeflerinin her ülkede kreşten üniversiteye kadar eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak olduğunu söyledi.

Eğitim-öğretimin yanı sıra kültürel ve sportif faaliyetler de gerçekleştireceklerini belirten Zorlu, vakfın tanıtımını yapmak ve ülke yetkilileriyle temaslarda bulunmak amacıyla bugüne kadar 60'a yakın ülkeyi ziyaret ettiklerini aktardı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelenin de faaliyetlerinin önemli kısmını oluşturduğunu vurgulayan Zorlu, FETÖ'nün 160'a yakın ülkede eğitim-öğretim faaliyetlerinde kurumları bulunan bir terör örgütü olduğuna dikkati çekti.

Zorlu, ziyaret ettikleri ülkelerin yetkililerine FETÖ'nün gizli bir ajandası olduğu uyarısında bulunduklarına işaret ederek, onlara Türkiye'nin 15 Temmuz'da bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığından, bu girişim sırasında 250 vatandaşın şehit, 2 bin 500 civarında vatandaşın da gazi olduğundan ve bu hain darbe girişiminin bir benzerini de eğitim-öğretim faaliyetleri gibi görünen faaliyetleri sonrasında diğer ülkelerin de yaşayabilme ihtimali olduğundan bahsettiklerini anlattı.

Türkiye'nin başına gelen bu hain darbe girişiminin diğer ülkelerin de başına gelmemesi için bu uyarıları yaptıklarının altını çizen Zorlu, şunları kaydetti:

"Hep dostlarımıza şunu söyledik. Dedik ki bizim başımıza gelen bu alçak hain darbe teşebbüsünün sizin de başınıza gelmemesi konusunda hiçbir garanti veremeyiz. Bizim yaşadığımız bu sıkıntıları, bu ızdırapları siz yaşamayın. Bunun terör örgütü olduğu tescilli bir durumdur. Bu terör örgütünün yuvaları tarzında şu anda dünyada faaliyet gösteren eğitim-öğretim kurumlarını Maarif Vakfına devredin. Maarif Vakfı bunları işletmeye hazırdır."

Zorlu, yaptıkları uyarı ve çağrılara olumlu yaklaşanların olduğunu ve zaman içinde söz konusu eğitim kurumlarını vakfa teslim edeceklerini söyleyenlerin bulunduğunu belirterek, şu ana kadar beş ülkede vakıf olarak eğitim-öğretim faaliyetleri yürüttüklerini ve bu kurumlarda ilk mezunlarını verdiklerini hatırlattı.

- "Balkanlar, özel bir öneme sahip"

Balkanlar'ın TMV için özel bir öneme sahip olduğuna dikkati çeken Zorlu, "Çünkü orada bizim tarihi bağlarımız var. Tarihi derinliklerimiz, dostluklarımız var. Birçok ülkede olduğu gibi ama Balkanlar bizim için daha özel." dedi.

Zorlu, tüm Balkan ülkelerinde faaliyet göstermek için vakıf olarak girişimlerde bulunduklarını aktararak, "Şu anda Balkanlar'ın hemen hemen her ülkesine temsilcilerimizi gönderdik. Temsilciliklerimizi açıyoruz ve gelecek eğitim-öğretim yılında hemen hemen hepsinde faaliyet göstermek için gayretlerimiz devam ediyor." diye konuştu.

Gelecek yıl içinde Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Bosna Hersek, Karadağ ve Romanya'da farklı kademelerde eğitim kurumları açmak ve işletmek istediklerini dile getiren Zorlu, vakfın eğitim-öğretim faaliyetleri yürüteceği ülkelerde kardeşlik duygularını, dayanışma ruhunu, tarihi bağları ve dostlukları güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

- "Olmazsa olmazımız Türkçe"

Dost ve kardeş ülkelerden vakfa katkı sağlamalarını beklediklerini söyleyen Zorlu, "Makedonya'daki dostlarımızdan, hükümetinden, eğitim bakanlığından bir an önce Maarif Vakfının burada eğitim-öğretim kurumları açması konusunda desteklerini bekliyoruz." dedi.

Kosova, Arnavutluk, Karadağ ve Bosna Hersek'te de temaslarda bulunacakları değerlendirmesinde bulunan Zorlu, bu ülkelerde gelecek yıl eğitim-öğretim faaliyetleri yapmayı planladıklarına vurgu yaptı.

Makedonya'da da şartların olgunlaşması halinde eğitim kurumu olarak var olmak istediklerini belirten Zorlu, Kosova'da ise gelecek yıldan itibaren ilkokul ve lise olmak üzere Prizren ve başkent Priştine'de eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayacaklarını aktardı.

Zorlu, okul açtıkları ülkelerde yerel müfredat uyguladıklarını dile getirerek, "O ülkenin yerel müfredatını uyguluyor, yerel dilini kullanıyoruz." dedi.

Müfredat dışında mutlaka İngilizce eğitime önem verdiklerini ifade eden Zorlu, uluslararası dil olan İngilizcenin yanı sıra Türkçe de öğrettiklerini söyledi. Zorlu, "Bizim olmazsa olmazımız Türkçe." ifadelerini kullandı.