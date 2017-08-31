Balkanlar'da Kurban Bayramı'na doğru

SARAYBOSNA/ÜSKÜP (AA) - Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Makedonya, Sırbistan, Kosova, Karadağ ve Arnavutluk'ta yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı.

Camiler yarın sabah kılınacak bayram namazı için temizlenirken, insanlar market ve kurban pazarlarından son alışverişlerini yapıyor.

Çarşı ve pazarlara akın eden halk, bayramlık dışında yakınlarına götürmek üzere hediyeler ve misafirlerine ikram etmek için tatlılar satın alıyor.

Öte yandan, başta Türk Kızılayı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) olmak üzere Türkiye'den birçok kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi de ihtiyaç sahiplerine kurban dağıtımı için Balkanlar'a geldi.

TDV, bu yıl Balkan ülkelerinde 9 bin 350 hisse kesimi yapacak. Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp de TDV gönüllüsü olarak bu bayram Bosna Hersek'te ihtiyaç sahiplerine kurban dağıtacak.

Türk Kızılayı da Vekaleten Kurban Kampanyası kapsamında Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan, Kosova, Makedonya ve Arnavutluk'ta ihtiyaç sahiplerine kurban verecek.

Bu yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hisseleri de Balkanlar'da kesilecek.

Türk Kızılayı bu yıl Bosna Hersek'te bin 400, Makedonya'da 2 bin 100, Kosova'da bin 400, Karadağ'da bin 750, Arnavutluk'ta 2 bin 100 ve Sırbistan'ın Sancak bölgesinde bin 750 hisse karşılığı kurban kesimi gerçekleştirecek.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık Makedonya'da, Yönetim Kurulu üyeleri Cengiz Yurdabekçi ve Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz Bosna Hersek'te, Denetim Kurulu Üyesi İlhami Yıldırım ise Karadağ ve Arnavutluk'ta kesim ve dağıtım faaliyetlerine katılacak.