ÜSKÜP (AA) - Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Balkan tarafından, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te "Balkanlarda yatırım fırsatları paneli" düzenlendi.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) üyesi 18 şirket temsilcisinin katıldığı forumda, iki ülke iş adamları bir araya gelerek, yatırım imkanları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

MÜSİAD Balkan Başkanı Bilal Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, son yıllarda Balkanlarda sevindirici ekonomik gelişmelerin gerçekleştiğini söyledi.

Türk iş adamlarının Balkan ülkelerine dikkatinin her geçen gün arttığını dile getiren Kara, "Bu artışta MÜSİAD gibi, ticaret odaları gibi, sivil toplum kuruluşları gibi kurumların çok büyük katkısı var. 2 gün önce Arnavutluk'ta bir program yaptık, başkent Tiran'da. Orada katılımcı iş adamlarının Arnavutluk'taki yatırım olanaklarını anlattık, ticaret unsurlarını değerlendirdik." diye konuştu.

Bugünkü toplantıda, ülkenin profilinin misafir iş adamlarına anlatılacağını aktaran Kara, ardından ikili iş görüşmeleri gerçekleştireceklerine vurgu yaptı.

Makedonya Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Adnan Kahil de, yeni kurulan hükümet olarak Makedonya'nın ekonomisine ilgi gösteren herkese ülkesinde yatırım olanakları sağlamakla gurur duyduklarını ifade etti.

ATSO yönetim kurulu üyesi Metin Mercan ise Makedonyalı iş adamlarıyla ilişkilerini daha da geliştirmek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini kaydetti.

MÜSİAD Balkan tarafından ATSO'lu iş adamlarının katılımıyla 15 Ağustos'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen panelin, 19 Ağustos'ta da Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenleneceği bildirildi.