Balkanlarda yeni yıl kutlamaları

SARAYBOSNA (AA) - Balkan ülkelerinden Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ, Makedonya, Arnavutluk ve Kosova, 2017'ye konserler, havai fişek ve ışık gösterileriyle girdi.

Balkan ülkelerinde yaşayan halk, yeni yıl dolayısıyla düzenlenen kutlama etkinliklerine büyük ilgi gösterdi.

Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ, Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'nın başkentlerinde düzenlenen açık hava konserlerinde eğlenen halk, 2017'i havai fişek ve ışık gösterileriyle karşıladı.

Bosna Hersek’teki yılbaşı kutlamalarının merkezi, başkent Saraybosna'daki Bosna Hersek Meydanı olurken, Balkanların ünlü şarkıcısı Dino Merlin hayranlarıyla buluştu.

Konsere katılan binlerce Bosna Hersekli Merlin'in şarkılarına eşlik etti, Saraybosna yeni yılı havai fişek ve ışık gösterisiyle karşıladı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Parlamento Binası önündeki meydanda toplanan binlerce kişi de Momcilo Bajagic Bajaga'nın şarkıları eşliğinde 2017'ye "Merhaba" dedi.

Sırbistan'da ayrıca, Novi Sad ve Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Novi Pazar gibi şehirlerde merkezi yeni yıl kutlamaları düzenlenmedi. Kutlama masraflarının büyük bir kısmı ihtiyaç sahiplerine ve yardım kampanyalarına hibe edildi.

- Makedonya'da merkezi kutlamalar yapılmadı

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de ise yeni yılı kutlamak için Ban Jelavic Meydanı’nı dolduran binlerce kişi, ünlü şarkıcı Vanna ve Jacques Houdek'in seslendirdiği şarkılar ve havai fişek gösterileri eşliğinde 2017'yi karşıladı.

Balkanların en küçük ülkesi Karadağ’ın başkenti Podgorica’daki Bağımsızlık Meydanı’nda toplanan yüzlerce Karadağlı da Nenad Knezevic Knez ve Zorana Kalezic konserleriyle eğlendi.

Karadağ'ın sahil şehirlerinden Budva'da ise Zeljko Joksimovic yeni yılın ilk dakikalarında hayranlarıyla buluştu.

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te toplanan vatandaşlar da yeni yılı havai fişek gösteriyle karşıladı. Üsküp Belediyesince alınan karar gereği bu yıl merkezi kutlamalar yapılmadı.

Makedonya'nın bazı şehirlerinde yeni yıla ilişkin konserler düzenlenmedi. Kutlamalar için ayrılan maddi gelirin yardım amaçlı kullanılacağı ifade edildi.

Arnavutluk’ta ise kutlamalar için başkent Tiran’daki Rahibe Teresa Meydanı’nda toplanan binlerce kişi, 2017'yi havai fişek gösterileriyle karşıladı. Arnavutluk genelinde üst düzey güvenlik önlemlerinin alındığı gözlemlendi.

Kosova’nın başkenti Priştine’deki kutlamaların merkezi Zahir Pajaziti Meydanı oldu. Burada toplanan halk, yeni yıla şarkılar eşliğinde girdi.