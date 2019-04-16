"Balkanlar'ın Davos'u" 10'uncu kez kapılarını açıyor

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'te bu yıl 10'uncu kez düzenlenecek Saraybosna İş Forumu (SBF) yarın başlıyor.

Bosna Bank International (BBI) ile İslam Kalkınma Bankası (IDB) tarafından düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu forum, 19 Nisan'a kadar farklı ülkelerden çok sayıda önemli siyasetçi ve yatırımcıyı ağırlayacak.

"Balkanlar'ın Davos'u" olarak nitelendirilen ve bu yıl rekor katılım beklenen forum, yatırımcıları Bosna Hersek ve Batı Balkanlar'a çekmeyi hedefliyor.

Forumun yarın yapılacak resmi açılış töreninde, BBI Genel Müdürü Amer Bukvic'in yanı sıra Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ve Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed konuşacak.

"Tek Bölge, Tek Ekonomi" sloganıyla düzenlenen forumun ilk gününde "Liderlik", "Güneydoğu Avrupa Bölgesinin Zorlukları" ve "Sürdürülebilir Kalkınma" konulu paneller düzenlenecek.

İkinci günde ise yatırım, iklim değişiklikleri, sermaye iş birliği, teknoloji ve yeni ürünler konularında katılımcılara sunumlar yapılacak.

Forum, 19 Nisan'da yapılacak kapanış töreni ile sona erecek.