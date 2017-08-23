"Balkanlar'ın istikrarı Türkiye'nin de istikrarıdır"

SARAYBOSNA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bosna Hersek ve Balkanlar'ın istikrarının, Türkiye'nin de istikrarı olduğunu ifade etti.

Fakıbaba, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki temaslarını, Ziraat Bankasının bu ülkedeki genel müdürlük binasını ziyaret ederek tamamladı. Ziraat Bankası Bosna Hersek Genel Müdürü Ali Rıza Akbaş'tan çalışmalar hakkında bilgi alan Fakıbaba, gazetecilere temaslarını değerlendirdi.

Bakan Fakıbaba, Bosna Hersek ile ticari ilişkileri geliştirmek istediklerini belirterek, var olan iyi ilişkileri daha ileriye götürmeyi de amaçladıklarını söyledi.

Bosna Hersek'te çok iyi bir pazar ve Türkiye için önemli ithalat ürünleri olduğunu aktaran Fakıbaba, "Bunlarla ilgili çok değerli devlet adamları ile görüştük. Bu görüşmelerin neticelerini Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza arz edeceğiz. Onlarla fikir teatisinde bulunduktan sonra tekrar kararımızı vereceğiz." dedi.

- "Biz isteriz ki vatandaşlarımız çok ucuza et yesin"

Bosna Hersek'ten Türkiye'ye et ihracatı konusuna da değinen Fakıbaba, et meselesi hakkında çok ciddi çalışmalar yaptıklarını belirterek, gerçekleştirilen çalışmaların olumlu yansımasının kısa zamanda görüleceğini söyledi.

Türkiye'de vatandaşların ucuz et yemesini istediklerini dile getiren Fakıbaba, et konusunda üreticiden aradaki kasaba, sanayicisinden ithalatçısına ve tüketicisine herkesi düşünmek gerektiğini vurguladı.

Fakıbaba, Türkiye'nin Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü ve istikrarını isteyen ülkelerin başında geldiğine dikkati çekerek, Bosna Hersek'in ve Balkanlar'ın istikrarının, Türkiye'nin de istikrarı olduğu kaydetti.

Dün de Sırbistan'ı ziyaret ettiğini hatırlatan Fakıbaba, "Bugün Bosna Hersek'teyiz. Yarın başka bir Balkan ülkesinde olacağız. Biz bütün insanları seviyoruz, ayrımımız yok. Bizim buradaki amacımız istikrarın sağlanmasıdır." dedi.

Fakıbaba, Ziraat Bankasının ayrım yapmadan Bosna Hersek'in farklı şehirlerinde 30'un üzerinde şube açtığına işaret ederek, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) da hiçbir ayrım yapmadan ülkenin her tarafında projelerini sürdürdüğünü vurguladı.

Bakan Fakıbaba, Saraybosna'daki temasları kapsamında, Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic, Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Mirko Sarovic, Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) Tarım, Su ve Orman Bakanı Semsudin Dedic ve FBIH Göçmen İşleri Bakanı Edin Ramic ile görüşmüştü.