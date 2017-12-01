Balkona geçmeye çalışırken düşen öğretmen yaralandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bir kişinin, yan binadaki balkondan evinin balkonuna geçmeye çalışırken düşmesi MOBESE kameralarınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulunda fen bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Mahmut Delen (34) Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin anahtarını içeride unuttu.
Delen, yan binadaki balkondan evinin balkonuna geçmeye çalıştığı sırada dengesini kaybedip birinci kattan yere düştü.
Ayakları yaralanan Delen, 112 Acil Servis ekiplerince Çelikhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Delen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- MOBESE görüntüleri
Yakındaki MOBESE kameralarına yansıyan görüntülerde, öğretmenin yan binadaki balkondan evinin balkonuna geçmeye çalışması ve dengesini kaybedip düşmesi yer alıyor.
Öğretmenin düştüğünü gören vatandaşlarsa ona yardım ediyor.