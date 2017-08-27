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Balkonda kafasına kurşun isabet eden kadın yaralandı

- Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, evinin balkonunda otururken kafasına kurşun isabet eden kadın, hastaneye kaldırıldı

Balkonda kafasına kurşun isabet eden kadın yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, evinin balkonunda otururken kafasına kurşun isabet eden kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Servetiye Camidüzü Mahallesi'nde ikamet eden Fatma Kutal'ın başına (69) evinin balkonunda oturduğu esnada nereden geldiği henüz belirlenemeyen bir mermi isabet etti.

Yaralanan Kutal, evde bulunan yakınlarının yardımıyla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Kutal, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

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