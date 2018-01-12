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Balkondan atlayarak kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı

- Adana'da polis operasyonu sırasında saklandığı evin balkonundan atlayan şüpheli gözaltına alındı

Balkondan atlayarak kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şüpheli, saklandığı eve düzenlenen operasyon sırasında balkondan atlayarak kaçmaya çalışırken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "konut dokunulmazlığını ihlal etmek", "resmi belgede sahtecilik" ve "tutuklunun kaçması" suçlarından yakalama kararı bulunan Ozan U'nun (40), saklandığı Belediye Evleri Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.

Bu sırada balkondan atlayarak kaçmaya çalışan Ozan U, ekipler tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

Balkondan atladığı sırada sol ayak başparmağı kırılan Ozan U, hastanede tedavisinin ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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AdanaBalkonEvKaçmaOperasyonPolis
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