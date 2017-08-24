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Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk öldü

KONYA (AA) - Konya'da 5'inci kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düşen çocuk yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi'ndeki bir binanın 5'inci katındaki evlerinin balkonuna çıkan Hatice Kübra...

Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk öldü

KONYA (AA) - Konya'da 5'inci kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düşen çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi'ndeki bir binanın 5'inci katındaki evlerinin balkonuna çıkan Hatice Kübra Ger (3), dengesini kaybedince beton zemine düştü.

Olayı fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis görevlileri, çocuğu Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Hatice Kübra Ger, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan polisin soruşturması sürüyor.

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