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Balkondan düşen kadın yaralandı

DÜZCE (AA) - Düzce'de birinci kattaki evinin balkonundan düşen kadın yaralandı. Alınan bilgiye göre, Osmaniye Mahallesi Ankara Caddesi'nde 6 katlı binanın birinci katındaki balkona çamaşır asmak için çıkan Feride Demirtaş (50), demir korkuluğun...

Balkondan düşen kadın yaralandı

DÜZCE (AA) - Düzce'de birinci kattaki evinin balkonundan düşen kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye Mahallesi Ankara Caddesi'nde 6 katlı binanın birinci katındaki balkona çamaşır asmak için çıkan Feride Demirtaş (50), demir korkuluğun kırılması sonucu yere düştü.

Kadının düştüğünü gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada Demirtaş'ın kızı, ambulans gelene kadar annesinin başında bekleyerek tesellide bulundu.

Demirtaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

Demirtaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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