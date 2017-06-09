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Balkondan düşen kişinin öldüğü iddiası

SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde, balkondan düştüğü öne sürülen kişi hayatını kaybetti.İddiaya göre, Gazi Osmanpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5. katında ikamet eden Hasan Başar (60), sahur yaptıktan sonra eşine balkonda yatmak...

Balkondan düşen kişinin öldüğü iddiası

SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde, balkondan düştüğü öne sürülen kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Gazi Osmanpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5. katında ikamet eden Hasan Başar (60), sahur yaptıktan sonra eşine balkonda yatmak istediğini söyledi.

Apartmanın bahçesinde sabah saatlerinde Başar'ı kanlar içinde gören komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, Başar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Başar'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


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Anahtar Kelimeler:
BalkonCanik İlçesiSamsun
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