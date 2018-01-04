Ballıca Mağarası'nı ziyaret edenlerin sayısı 100 bini geçti

TOKAT (AA) - Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan, ender rastlanan soğan sarkıtları ve oluşumlarıyla dikkat çeken Ballıca Mağarası'nı geçen yıl 110 bin kişi gezdi.

Pazar ilçesine 8 kilometre uzaklıktaki Ballıca köyünde bulunan mağara, Tokat'ı ziyaret edenlerin ilk uğradığı turistik mekanların başında geliyor. Mağara sarkıt, dikit ve diğer jeolojik oluşumlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tokat Şube Müdürü İhsan İkinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğa harikası mağaranın henüz ziyarete açılmayan bölümleri ve keşfedilmemiş kısımlarıyla gizemini koruduğunu söyledi.

Ballıca Mağarası'nda oluşumun devam ettiğine dikkati çeken İkinci, "Ballıca Mağarası'ndaki oluşumları izlemek, doğal bir müzeyi gezmek gibi. Mağaranın ziyarete açılan bölümlerinde dolaşmak, her adımda hayrete düşüren, heyecan veren gizemli bir yolculuğa çıkmış hissi veriyor." dedi.

Yaşı 3,4 milyon yıl olarak tespit edilen mağarayı geçen yıl 110 bin yerli ve yabancının gezdiğini belirten İkinci, "Mağara, deniz seviyesinden bin 80 metre yükseklikteki bir tepede, 95 metre derinlikte. Mağarada gezi alanımız 600 ile 700 metre arasında. 8 salonumuz ziyarete açık. Ballıca'yı diğer mağaralardan ayıran en büyük özelliği, soğan sarkıtları. Ayrıca Ballıca Mağarası'nda yaklaşık iki bin yarasa var." ifadelerini kullandı.

İkinci, mağarayı astım hastalarının da tercih ettiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Ziyarete gelen astım hastaları, havasının iyi geldiğini, burada 3 gün üçer saat bekledikleri zaman rahatladıklarını söylüyor ama herhangi bir tıbbi araştırmamız olmadı. Ballıca Tabiat Merkezi de 580 hektarlık alanda hizmet veriyor. Ballıca Mağarası'na ulaşımda yaklaşık 60 metre bir yüksekliğe çıkmak gerekiyordu. O yüksekliği çıkmakta yaşlı ve hastalar sıkıntı yaşıyordu. Mağaranın batı kısmından yeni bir yol yaparak basamak sayısını azalttık. Ahşap yürüme yolu yaptırdık."



