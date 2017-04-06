"Balyoz Planı" davasında gerçeğe aykırı bilirkişilik davası

İSTANBUL (AA) - Yeniden yargılama kapsamında sanıkların tümünün beraatiyle sonuçlanan "Balyoz Planı" davasında, gerçeğe aykırı bilirkişi raporu hazırladığı iddia edilen askeri bilirkişi Ahmet Erdoğan'ın 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 32. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında yakalama kararı bulunan firari sanık Ahmet Erdoğan katılmazken, emekli Tuğgeneral İhsan Balabanlı, emekli koramiraller Mehmet Otuzbiroğlu ve Abdullah Can Erenoğlu, emekli Korgeneral Hayri Güner ile emekli Albay Cemal Temizöz'ün de aralarında bulunduğu 17 müşteki ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen müştekilerden Ali Yasin Türker, sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Bizim aleyhimize tanzim edilen sanığın bilirkişi raporuna istinaden hakkımızda yargılama yapılmıştır ve o tarihte sanık konumunda bulunan şu anki müştekilerin büyük bir kısmı tutuklanmıştır. Sanığın bilirkişi olarak görevlendirmesini yapan dönemin 3. Kolordu Komutanı Hulusi Akar ile Kurmay Başkanı İsmail Serdar Savaş'ın tanık olarak dinlenilmesini talep ediyorum." diye konuştu.

Müşteki Özer Karabulut, sanığın hazırladığı rapor nedeniyle 3,5 yıl cezaevinde kaldığını belirterek, "Sanığın örgütsel bir faaliyet içerisinde olduğunu düşünüyorum. Sanık hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını talep ediyorum." dedi.

Müşteki Mustafa Çalış da "Mahkemenizde görülen davanın 5 yıllık bir geçmişi var. Bu dönem içerisinde sanık Ahmet Erdoğan İngiltere'ye 2014 yılında gönderilmiştir. 3 yıllık bir görevlendirme yapılmıştır. 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra sanık Türkiye'ye dönmemiştir. Hakkında terör örgütüne üyelikten dolayı soruşturma başlatılmıştır. Sanığın yurtdışına gönderilmesine Genelkurmay Personel Başkanlığı yetkilileri neden olmuştur. Bu kişiler, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ihraç edilmiş ve hala tutuklu kişilerdir. İhraç gerekçelerini Milli Savunma Bakanlığından sorulmasını talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Müşteki Hayri Güner ise "Sanığın ihraç edilmiş olması, yurtdışında olması ve dönmeyeceğinden, dinleme şansımız olmayacağından kendisini bilirkişi olarak görevlendiren şahıslar ve Bülent Münger'in tanık olarak dinlenilmesi, gerçeğin açığa çıkması için gereklidir." dedi.

Müşteki Mustafa Kemal Tutkun, sanığa atılı suçun vasfının değişme ihtimali bulunduğu gerekçesiyle, dosyanın Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesini talep etti.

Müşteki İkrami Öztürk, sanık Erdoğan'ın hazırladığı raporun soruşturma dosyasına sunulmasının ardından bu rapor gerekçe gösterilerek 80 kişinin tutuklandığını kaydederek, "Bu dosyada özellikle Bülent Münger ile Hulusi Akar'ın tanık olarak dinlenilmesi gerekmektedir. Hulusi Akar biz cezaevindeyken bizi ziyarete gelmiş. A-1 koğuşunda bilirkişi raporuna ilişkin gördüğü tepki üzerine 'tutturmuşsunuz bir binbaşıyı, yazana değil, yazdırana bakın' demiştir. Yazdıranın kim olduğunun tanığa sorulmasını talep ediyorum." diye konuştu.

Mahkeme, sanık hakkında çıkarılan yakalama kararının infazının beklenmesine, Kara Kuvvetleri Komutanlığına müzekkere yazılarak sanığın bilirkişi olarak görevlendirilmesine ilişkin belgelerin gönderilmesinin istenmesine karar verdi.

Sanık hakkında kırmızı bülten çıkartılması yönünde talepte bulunulması ve gerekli onayın alınması için Adalet Bakanlığı Uluslararası Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne müzekkere yazılmasını kararlaştıran mahkeme, müştekilerin tanık dinleme yönündeki taleplerinin, gerektiğinde yargılamanın ileriki safahatında değerlendirilmesine hükmetti.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi amacıyla ertelendi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 3. Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, o dönem binbaşı olan Ahmet Erdoğan'ın, "Balyoz Planı" davası kapsamında 22 Şubat 2010 tarihinde hazırladığı bilirkişi raporunda yer alan mütalaalarında "gerçeğe aykırı bilirkişilik yapmak" suçunu işlediği iddiasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.