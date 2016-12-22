Balyoz Planı davasından tutukluluğa tazminat davasında karar

İSTANBUL (AA) - Balyoz Planı davasında beraat eden emekli Koramiral Kadir Sağdıç'ın haksız yere 3 yıl 4 ay 8 gün tutuklu kaldığı gerekçesiyle 12 milyon lira tazminat istemiyle açtığı davada, mahkeme 177 bin lira tazminata hükmetti.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, davacı Kadir Sağdıç ile avukatı İlkay Sezer katıldı.

Duruşmada söz alan Sağdıç, ömrü boyunca anayasaya uygun hizmetlerde bulunduğunu ve liyakat sistemine göre rütbe aldığını ifade ederek, ''Koramiral rütbesindeyken, 2009 yılında iddialar nedeniyle mağdur edildim. Maddi ve manevi, tarifi mümkün olmayan mağduriyetler yaşadım. Annemi kaybettim. Adil ve yüreklere su serpecek şekilde karar vermenizi talep ediyorum.'' dedi.

Karar açıklanmadan önce mahkeme heyeti başkanı Mehmet Yılmaz, ''Manevi zararı bizim gidermemiz mümkün değil tabii. Ancak bugüne kadar verdiğimiz tazminatların en yükseği olacak.'' diyerek, kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, davacı Kadir Sağdıç'a 150 bin lira manevi, 27 bin 814 lira da maddi tazminat verilmesine hükmetti.

Kararın ardından söz alan Sağdıç'ın ''Adaleti zedelediniz, adalet bekliyordum. Bir kez daha yaralandım. 78 milyonun beklediği bir umut vardı sayın başkan.'' ifadelerini kullanması üzerine, mahkeme heyeti başkanı Yılmaz da ''Ben bunun adil olduğunu düşünüyorum.'' dedi.

- Olayın geçmişi

Balyoz Planı davası kapsamında 11 Şubat 2011'de tutuklanan ve "darbeye eksik teşebbüs" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Sağdıç, 3 yıl 4 ay 8 gün hapis yattıktan sonra Anayasa Mahkemesinin hak ihlali ve yeniden yargılama kararı sonrasında, 19 Haziran 2014'te tahliye edilmişti. Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yeniden yargılama sonrası, Sağdıç beraat etmişti.

Avukatı aracılığıyla Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine başvuran Kadir Sağdıç, haksız yere 3 yıl 4 ay 8 gün cezaevinde kalması nedeniyle 2 milyon lira maddi, 10 milyon lira manevi olmak üzere 12 milyon lira tazminat talebinde bulunmuştu.