Bambudan tekneyle okyanusta

COX'S BAZAR (AA) - MÜMİN ALTAŞ - Bangladeş'in Cox's Bazar kentinde yaşayan Alam ve Sirac aileleri, bölge insanının birçok ihtiyacını gördüğü bambudan yaptıkları derme çatma tekneleriyle her gün Hint Okyanusu'nda balık avına çıkıyor.

Hint Okyanusu'nu kıyısı bulunan Bangladeş'in sahil kesimlerinde yaşayan 7 milyondan fazla insanın önemli kısmı geçimini balıkçılıkla sağlıyor.

Cox's Bazar kentinde yaşayan Alam ve Sirac aileleri de dünyanın ikinci en uzun sahili Cox's Bazar kıyılarında bambudan yaptıkları derme çatma tekneleriyle her gün Hint Okyanusu'na açılarak, 20 kişiden oluşan aile fertlerinin geçimini sağlıyor.

Haftanın her günü, gün batımında Cox's Bazar Plajı'na gelen Alam ve Sirac aileleri, bambudan tekneyi omuzlarında taşıyıp okyanusun serin sularına açılıyor. Okyanusun çetin dalgalarına karşı kürek çekip ağlarını bırakan balıkçılar bir süre sonra evlerine dönüyor ve sabahın ilk ışıklarıyla tekrar okyanusa açılarak ağları topluyor.

Ailenin büyüğü Shafi Alam, 5 kişinin bindiği, birbirine iplerle tutturulmuş bambu ağacından yaptıkları tekneyle çıktıkları zorlu yolculuğu anlattı. "Nasip" diyerek balığa çıktıklarını, günde yaklaşık 20-80 kilogram balık avladıklarını söyleyen Alam, elleri boş eve döndükleri günler de olduğunu dile getirdi.

-"Karnımızı doyurmak için mecburuz"

Alam, 20 kişiden oluşan 5 ailenin geçimini avladıkları balıkları satarak sağladıklarını ifade ederek, kurutularak satılan balıkların bölge için önemli bir geçim kaynağı olduğunu belirtti.

Derme çatma tekneyle okyanusta tehlikeli şekilde balıkçılık yapan Alam, "Fırtına zamanı çok zorluk çekiyoruz ama karnımızı doyurmak için mecburuz. Risk alıyoruz. Bölgede yaşam şartları böyle. Balık mevsimi bunu yapmak zorundayız. Alıştıktan sonra çok sorun olmuyor. Şimdiye kadar önemli bir kaza yaşamadık. Bundan sonra da yaşamayız inşallah." diye konuştu.

Alam, yakaladıkları balıkları, aracılarla Naziratek sahil köyüne gönderdiklerini, balıkların burada kurutularak ihraç edildiğini söyledi.

- Okyanusta acı manzaralarla da karşılaşıyorlar

Alam, Cox's Bazar bölgesinde çok sayıda Arakanlı Müslüman mültecinin kampta yaşadığını belirterek, "Zulümden kaçmak ve buraya ulaşmak için büyük çaba sarf ediyorlar ancak bazen bunu başaramıyorlar. Tekneleri batıyor. Onların cesetlerini de görüyoruz. Bölge halkı olarak onlara da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onlar da bizim gibi Müslüman. İçimiz acıyor." diye konuştu.