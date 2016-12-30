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Ban Ki-mun BM'ye veda etti

- 10 yıldır BM Genel Sekreterliği görevini yürüten Ban, personele veda ederek BM'den ayrıldı -Ban, yarın New York'taki dünyaca ünlü Times Meydanı’nda düzenlenen yeni yıl kutlamalarının sembolü olan geleneksel kristal top düşürme töreninde, topu düşürecek düğmeye basacak

Ban Ki-mun BM'ye veda etti

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, 10 yıllık görev süresinin dolmasının ardından New York'taki Genel Merkez'de personele veda ederek BM'den ayrıldı.

Ban, ayrılmadan önce yaptığı veda konuşmasında BM Genel Sekreteri olarak görev yapmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Genel Sekreter Ban, kendisine veda etmek için toplanan personele teşekkür ettikten sonra BM'den ayrıldı.

-Ban, Times Meydanı'nda yeni yıl kutlamalarına katılacak

Ban, Genel Sekreter olarak New York'taki dünyaca ünlü Times Meydanı’nda düzenlenen yeni yıl kutlamalarına da katılacak. Ban, yeni yıl kutlamalarının sembolü olan geleneksel kristal top düşürme töreninde, topu düşürecek düğmeye basacak.

BM'nin 9. Genel Sekreteri olarak seçilen Portekizli Antonio Guterres ise 1 Ocak'ta göreve başlayacak.


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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun
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