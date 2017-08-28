Bandırma Feribot İskelesi'nde tatil yoğunluğu

BALIKESİR (AA) - İstanbul'dan Ege ile Edremit Körfezi yönüne giden ve Bandırma Feribot İskelesi'ni kullanan tatilciler, ilçe merkezinde yoğunluğa neden oldu.

Bandırma Feribot İskelesi'nde feribottan inen tatilcilerin kullandığı araçlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğunluk kent içi trafiğinde de aksamalara yol açtı.

Bu arada, İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO), İstanbul (Yenikapı)-Balıkesir (Bandırma) arasında yapacağı sefer sayısını yoğunluk nedeniyle artırdı. Bugün, Yenikapı'dan Bandırma'ya 6, Bandırma'dan Yenikapı'ya 7 sefer yapılacak.

Salı, çarşamba ve perşembe günleri ise 19 hızlı feribot ve 6 deniz otobüsü, yaklaşık 21 bin yolcu ile 3 bin 800 aracı İstanbul'dan Bandırma İskelesi'ne taşıyacak.