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Bangladeş Dışişleri Bakanı'ndan Arakan açıklaması

- Dışişleri Bakanı Mahmud Ali, Arakan'da en az 3 bin Arakanlı Müslüman'ın hayatını kaybettiğini söyledi

Bangladeş Dışişleri Bakanı'ndan Arakan açıklaması

ANKARA (AA) - Bangladeş Dışişleri Bakanı Hasan Mahmud Ali, Myanmar'ın Arakan eyaletinde en az 3 bin Arakanlı Müslüman'ın öldürüldüğünü belirtti.

Yerel basına göre, Bakan Mahmud Ali, başkent Dakka'daki yabancı ülke diplomatlarıyla bir araya geldi. Görüşmede, Arakanlı Müslümanlara yardım edilmesi için gösterilen çabalar ele alındı.

Bakan Mahmud Ali, görüşmede, Arakanlı Müslümanların haklarına kavuşması için uluslararası toplumdan daha fazla çaba sarf etmesi çağrısında bulundu, Arakan'da 25 Ağustos'tan bu yana devam eden şiddet olaylarında en az 3 bin Arakanlı Müslüman'ın öldürüldüğünü kaydetti.

Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti. Saldırılarda hedef alınan 100'den fazla köyün onlarcası yakılırken, on binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği nedeniyle bölgeden kaçmaya çalışıyor.

Siviller kara ve deniz yoluyla Myanmar'dan Bangladeş'e geçmeye gayret ediyor. BM, şu ana kadar Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanların sayısının 270 bine ulaştığını açıkladı. Bu arada, on binlerce Arakanlı Müslüman'ın sınır bölgesindeki bekleyişi de sürüyor.

Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşlara bölgeye giriş izni vermemesi nedeniyle ölü sayısı saptanamıyor. Arakanlı sivil toplum kuruluşları, hayatını kaybeden sivillerin sayısının bini aştığını bildirirken bazıları da bu sayının binlerce olduğunu iddia ediyor.


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ArakanBangladeşMyanmar
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