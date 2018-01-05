Bangladeş hükümetine uyuşturucuyla mücadele çağrısı

DAKKA (AA) - Bangladeş'te sivil toplum kuruluşları, ülkede giderek yaygınlaşan uyuşturucu kullanımıyla mücadele için hükümete çağrı yaptı.

Uyuşturucu Kullanımını Yasaklaması Birliği (MANAS) Başkanı Arup Ratan Chaudhury, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetin uyuşturucu kullanımını önlemek için acilen sert ve etkili bir program uygulamaması durumunda genç neslin birkaç yıl içinde yok olabileceğine dikkati çekti.

MANAS, önceki gün yayımladığı raporda ülkede 7 milyondan fazla uyuşturucu bağımlısı olduğuna işaret etmişti.

Gençler arasında uyuşturucu kullanımının giderek yaygınlaştığına dikkati çeken Chaudhury, "Bizim raporumuza göre, ülkede 7 milyondan fazla kişi uyuşturucu bağımlısı. Resmi rakamlarda ise 5 milyon uyuşturucu bağımlısı olduğu kaydediliyor. Gerçek rakamın tespitlerin çok daha ötesinde olduğunu, rakamın 10-15 milyona ulaştığını tahmin ediyoruz." dedi.

Uyuşturucu maddelerin Myanmar ve Hindistan'dan ülkeye sokulduğunu belirten Chaudhury, uyuşturucunun ana kurbanının gençler olduğunu ve bu akışın durdurulamaması halinde Bangladeş gençliğinin birkaç yıl içinde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

- Seferberlik çağrısı

Ulusal Uyuşturucu Denetim Kurulu üyesi de olan Chaudhury, hükümete uyuşturucu ticaretine darbe vuracak bir seferberlik başlatma çağrısı yaptı.

Ülkede 3 milyondan fazla uyuşturucu satıcısı olduğuna, uyuşturucu piyasasının yalnızca başkent Dakka'da ayda 7 milyon 154 bin dolarlık hacme ulaştığına dikkati çeken Chaudhury, hükümetin gerekli kurumları devreye sokarak bu durumu "3 ay içinde" kontrol altına alabileceğini savundu.

Filipinler'de Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin talimatıyla yürütülen uyuşturucuyla mücadele operasyonlarını örnek veren Chaudry, Bangladeş hükümetinin de benzeri bir yaklaşımı benimsemesi gerektiğini vurguladı.

- Uyuşturucu girişinde büyük artış

İçişleri Bakanlığı Narkotik Kontrol Dairesinin her yıl yayımladığı uyuşturucu raporuna göre, Bangladeş'e uyuşturucu girişinde son yıllarda büyük artış yaşandı.

Uyuşturucu bağımlılarının yüzde 77'inin 15-35 yaşındaki genç nüfus olduğuna işaret edilen raporda uyuşturucu kullanımının zengin-yoksul, eğitimli-eğitimsiz kesimler arasında aynı derecede yaygın olduğu vurgulandı.

Gençlik Öncelikli Derdimiz adlı sivil toplum kuruluşu tarafından yayımlanan bir başka raporda da uyuşturucu bağımlılığının giderek arttığı vurgulandı ve bağımlıların yüzde 20'sinin kadın olduğuna dikkat çekildi.

- Mücadele önlemleri

Bangladeş emniyetinin elit güvenlik ve terörle mücadele birimi Acil Müdahale Taburu (RAB), son yıllarda uyuşturucuyla mücadele operasyonlara hız verildiğini açıkladı.

RAB''ın Hukuk ve Medya Direktörü Müftü Mahmud Han, AA muhabirine yaptığı açıklamada uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca güvenlik tedbirleriyle başarılı olamayacağına dikkati çekerek yerel nüfusla iş birliği içinde uyuşturucu bağımlılığına karşı farkındalık yaratmak için kampanyalar yürüttüklerini kaydetti.

"Uyuşturucu haplar belirli bir ülkeden (Myanmar) geldiği için denizden ve karadan geçiş rotalarını izleme çalışmalarımızı artırdık." diye konuşan Han, güvenlik güçlerinin artan çabaları sayesinde 2017'de uyuşturucu girişinin azaldığını sözlerine ekledi.