Bangladeş ve Myanmar sınır mayınlarını temizleyecek

DAKKA (AA) - Bangladeş ve Myanmar, ortak sınırlarındaki mayınlar ve patlayıcı maddeleri birlikte temizlemek için anlaştı.

Haber kanalı bdnews24.com'un haberine göre, Bangladeş Sınır Muhafızlığı, beş gün süren sınır konferansının ardından iki ülkenin sınırdaki patlayıcıları temizleme kararı aldığını açıkladı.

Tuğgeneral Anisur Rahman, "Konferans süresince, iki ülke sınırı yakınlarına yerleştirilen el yapımı patlayıcı ve kara mayınlarının kaldırılması ile düzenli devriyelerin sona erdirilmesi dahil çeşitli tedbirler üzerinde anlaşmaya vardık." dedi.

İki ülkenin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusunda da anlaşmaya vardığını belirten Rahman, Bangladeş'e yasa dışı yollardan geçen Myanmarlıların sayısını azaltmak konusunda birlikte çalışma kararı aldıklarını söyledi.

Rahman, "Artık, (Arakan eyaletine bağlı) Maungdaw'da herhangi bir huzursuzluk yok. Olağanüstü durumlar halinde yasa dışı sınır geçişlerini önlemek adına birlikte çalışmak için anlaşmaya vardık." ifadesine yer verdi.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonundan (IFRC) yapılan yazılı açıklamada, Myanmar'dan Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların ihtiyaçlarının karşılanması için acil yardım çağrısında bulunulmuştu.

Açıklamada, ekim ayından bu yana Bangladeş'e 75 bin Arakanlı Müslümanın geçiş yaptığı belirtilmiş ve Arakan'ın kuzeyinde yaşanan şiddet olaylarından kaçan Müslümanların Bangladeş'in güneydoğusuna sığınmak zorunda kaldıkları vurgulanmıştı.

Arakan eyaletinde sınır karakollarına düzenlenen saldırıların ardından başlayan güvenlik operasyonları ve şiddet dalgasında 17'si güvenlik görevlisi olmak üzere 101 kişi hayatını kaybetmişti. Rohingya dayanışma grupları, operasyonların başlamasından bu yana eyalette 400 Arakanlı Müslümanın öldüğünü belirtirken, Myanmar hükümeti 86 "saldırganın" öldürüldüğünü savunmuştu. Suu Çii'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Thaung Tun, şubat ayında, Arakan'da istikrar sağlandığı için operasyonlara son verildiğini açıklamıştı.











