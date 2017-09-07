Bangladeş'e kaçan Arakanlı Müslümanlar

COX'S BAZAR (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Myanmar ordusunun saldırıları sonucu Bangladeş'e sığınan binlerce Arakanlı Müslümana yardımlarını sürdürüyor.

Cox's Bazar kentine 50 kilometre uzaklıktaki Balukhali Mülteci Kampı'da yardım dağıtımlarına devam eden İHH ekipleri, pirinç, un, yağ ve tuzdan oluşan paketleri ihtiyaç sahiplerine teslim etti.

İnsani krizin başlamasının hemen ardından Bangladeş'teki mültecilere yardımları ulaştıran İHH ekipleri, bugüne kadar yapılan çalışma kapsamında 32 binden fazla insana ulaştı.

Çalışmalar kapsamında 3 bin aileye gıda paketi, 750 aileye mutfak ve yaşam malzemesi, 2 bin aileye barınma malzemesi (branda/hasır) ve bin 500 aileye nakit para yardımı ulaştırıldı.

İHH ekipleri, sınırı geçerek Bangladeş'e sığınan mültecileri karşı kıyıda karşılayarak, sıcak yemek ikramında bulunmaya devam ediyor. Bu kapsamda bin 500 aileye de sıcak yemek veriliyor.

Balukhali Mülteci Kampı'na gelen mülteci sayısı her geçen gün artarken, İHH tarafından gönüllülerin bilgilerine sunulmak üzere ilaç, gıda, bebek maması, çadır gibi ihtiyaçların yer aldığı liste hazırlandı.

Bugüne kadar Bangladeş'e sığınan Arakanlı sayısının 200 bini geçtiği tahmin edilirken, mülteci kamplarında hayat şartları daha da ağırlaşıyor.

Sağlık hizmeti verilmeyen ve kanalizasyon altyapısı bulunmayan kamplarda salgın hastalık tehlikesinden korkuluyor.

Myanmar ordusunun, 25 Ağustos'tan bu yana "silahlı militanlarla mücadele" gerekçesiyle sürdürdüğü ve çok sayıda Arakanlı Müslüman'ın hayatını kaybettiği saldırılar nedeniyle sınırı geçenlerin sayısı her geçen gün artıyor.