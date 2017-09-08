Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslüman sayısı 270 bine ulaştı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), son iki haftada Myanmar’daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslüman sayısının 270 bine ulaştığını bildirdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Leonard Doyle ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Duniya Aslam Khan, BM Cenevre Ofisi'nde, Arakan sorununa ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

Sözcü Doyle, son günlerde Bangladeş'e gelen 130 bin Arakanlı sığınmacının kayıtlı kamplar ile Kutupalong, Leda ve Balukhali bölgelerindeki 3 derme çatma kampta yaşama tutunduğunu, 90 bin sığınmacıyı bölge halkının misafir ettiğini ve yaklaşık 50 bin sığınmacının da spontane olarak geçici kamplara yerleştiğini belirtti.

Son iki haftada 270 bin Arakanlı sığınmacının ulaştığı Bangladeş'teki kampların aşırı kalabalık olduğunu bilgisini paylaşan Doyle, sığınmacıların acil insani yardıma ihtiyaç duyduklarını ve durumun "korkunç" olduğunu ifade etti.

- Şiddet durdurulsun çağrısı

Sözcü Khan da Arakan Müslümanlarının temel insan hakları ve özgürlüklerden mahrum yaşadıklarını belirterek, bu insanların vatanlarını terk etmesine neden olan şiddet olaylarının acilen durdurulması çağrısında bulundu.

Arakan'daki "devletsiz" Müslüman azınlığın onlarca yıldır aşırı fakirlikle boğuştuğuna ve ayrımcılığa maruz kaldığına dikkati çeken Khan, son günlerde bölgede başlayan şiddet nedeniyle Arakan Müslümanlarının canlarını kurtarmak için Bangladeş'e sığınmak zorunda kaldıklarını kaydetti.

Khan, Arakan'dan kaçmaya çalışan Müslümanların öldüğüne dair haberlerden endişe duyduklarını vurgulayarak, kamplara ulaşan Müslümanların da açlıktan ve yorgunluktan bitkin düştüğünü söyledi.