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Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslüman sayısı 290 bine ulaştı

BMMYK, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar’daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslüman sayısının 290 bine ulaştığının tahmin edildiğini bildirdi.

Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslüman sayısı 290 bine ulaştı

COX'S BAZAR (AA) - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar’daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslüman sayısının 290 bine ulaştığının tahmin edildiğini bildirdi.

BMMYK'nın Bangladeş'teki bölge sözcüsü Vivian Tan, ülkeye sığınanların sayısının giderek artmaya devam ettiğini, dolu kamplar nedeniyle acilen daha fazla geçici barınağa ihtiyaç olduğunu belirtti.

"Çok uzun süre barınılamayacak derme çatma sığınakların yayıldığını görüyoruz"

Bangladeş'e yeni gelenlerin yol kenarlarına ya da herhangi bir toprak bölgeye kendiliğinden yerleştiğine dikkati çeken Tan, "İnsanları çok uzun süre barındırmayacak derme çatma sığınakların yayıldığını görüyoruz." ifadesini kullandı.

Kamplarda ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını kaydeden Tan, "Bu çok zor çünkü her gün gidecek yeri olmayan yeni gelenler görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

BMMYK tahminlerine göre 290 bin kişinin Bangladeş’e ulaştığı kaydedildi.

BM, yeni yerleşim yerleri kurabilecek daha fazla arazi alanı talep etti

BM, Bangladeş makamlarından, yeni yerleşim yerleri kurabilecek daha fazla arazi alanları hazırlamalarını talep etti.

Muhabir: Zehra Ulucak

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