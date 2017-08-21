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Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Siddiki, Isparta'da

- Büyükelçi Siddiki: - "Aramızdaki ortak din ve ortak kültür yıllardır gelen dostluğumuzu daha da ileriye taşımamıza yardımcı oluyor. Bizler de iki ülke arasındaki ticareti geliştirmek istiyoruz. Özellikle Isparta ile ticari işbirlikleri yapmak istiyoruz"

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Siddiki, Isparta'da

ISPARTA (AA) - Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Allama Siddiki, ortak din ve ortak kültürün Bangladeş ve Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da ileriye taşınmasına yardımcı olduğunu belirterek, "Bizler de iki ülke arasındaki ticareti geliştirmek istiyoruz. Özellikle Isparta ile ticari işbirlikleri yapmak istiyoruz." dedi.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odasından (ITSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükelçi Siddiki, çeşitli temas ve ziyaretler için geldiği Isparta'da ITSO'yu da ziyaret etti.

Siddiki, ziyarette yaptığı konuşmada, Bangladeş halkının yüzde 90'ının Müslüman olduğunu ve Türkiye ile Bangladeş'in iklimlerinin de benzerlik gösterdiğini kaydetti.

Bangladeş halkının Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana Türkiye'yi desteklediğini belirten Siddiki, "Aramızdaki ortak din ve ortak kültür yıllardır gelen dostluğumuzu daha da ileriye taşımamıza yardımcı oluyor. Bizler de iki ülke arasındaki ticareti geliştirmek istiyoruz. Özellikle Isparta ile ticari işbirlikleri yapmak istiyoruz. Bu konuda sizlerin de desteğini bekliyoruz. Önümüzdeki aylarda Büyükelçiliğimizin hazırladığı ortak iş birliğini içeren bir toplantı yapacağız, katılırsanız memnun oluruz." ifadelerini kullandı.

ITSO Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise Isparta'nın yaş sebze meyve, mermer ve gül yağı alanında lider olduğunu belirterek, iş birliği noktasında her türlü desteği vereceklerini kaydetti.

Isparta’nın gelişmesi ve ihracatının artması anlamında ülkeler arası iş birliği ve diyaloglara önem verdiklerini ifade eden Başdeğirmen, "2023 ihracat hedefimiz 500 milyon dolar. Bu hedefe ulaşmak için her türlü iş birliği olanaklarını değerlendiriyoruz. Ispartamız her yönüyle gelişen bir ilimiz ve özellikle yaş sebze meyve konusunda dünya gül yağı üretimi ve maden sektörü konusunda lideriz. Ürünlerimizin sizin ülkenizde de değerlendirilmesi adına iş birliğine hazırız." dedi.

Ziyaret sonunda Büyükelçi Siddiki, ITSO Başkanı Başdeğirmen'e Bangladeş'de yapılan geleneksel bir tablo, Başdeğirmen de Siddiki'ye Isparta'yı anlatan broşürler ile kahve fincanı hediye etti.

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