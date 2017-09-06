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Bangladeş'in İstanbul Başkonsolosu AA'yı ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Bangladeş'in İstanbul Başkonsolosu Muhammed Monirul İslam, Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti. Başkonsolos İslam'ı, AA İstanbul Haberleri Editörü Hüseyin Altınalan ağırladı. İslam, ziyareti sırasında, Türkiye ve Bangladeş...

Bangladeş'in İstanbul Başkonsolosu AA'yı ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Bangladeş'in İstanbul Başkonsolosu Muhammed Monirul İslam, Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti.

Başkonsolos İslam'ı, AA İstanbul Haberleri Editörü Hüseyin Altınalan ağırladı.

İslam, ziyareti sırasında, Türkiye ve Bangladeş arasındaki ikili ilişkileri değerlendirdi.

İki ülkenin ezelden beri dost olduğunu anlatan İslam, bu dostluğun daha da ileri seviyelere taşınması gerektiğini, bu kapsamda da medyaya büyük görev düştüğünü dile getirdi. İslam, coğrafi olarak uzak olmaları nedeniyle iki ülke arasında yanlış anlaşılmalar olabileceğini vurgulayarak, bunu gidermek için iş birliğine hazır olduklarını ifade etti.

İslam, Türkiye'nin bölgede yakından tanınıp, takip edildiğini ve iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da arttırılması için çaba göstereceğini sözlerine ekledi.

Altınalan da İslam'a, AA'nın yapısı ve kuruluş amaçları hakkında bilgi verdi.

AA'nın dünyanın önde gelen haber ajanslarından olduğunun altını çizen Altınalan, dost iki ülke Türkiye ve Bangladeş arasında kurum olarak kendi üzerlerine düşeni her zaman yapmaya çalıştıklarını ve bunu daha da ileri seviyeye taşımak için her türlü iş birliğine hazır olduklarını kaydetti.

İslam, ziyaretin ardından Altınalan'a hediye takdim etti.

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