Bangladeş'in kurucu Cumhurbaşkanı Rahman anıldı

ANKARA (AA) - Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M. Allama Sıddıki, Bangladeş'in kurucu Cumhurbaşkanı Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman'a ilişkin, "Mujibur Rahman'ı kaybetmekle, Bangladeş'i kazanmamızı, sizin önünüzde büyükelçi olarak durmamı ve bu büyükelçiliğin bağımsız Bangladeş bayrağını dalgalandırmasını sağlayan kişiyi kaybettik. Onu koruyamamış olmaktan dolayı çok mahcubuz ama onun liderliğinde geçen 3,5 yıl boyunca Bangladeş çok ilerleme kaydetti." dedi.

Bangladeş'in kurucu Cumhurbaşkanı Mujibur Rahman, 42. ölüm yıl dönümünde, Büyükelçi Sıddıki'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikle anıldı.

Anma etkinliğine, Anadolu Ajansı Dünya Dilleri Yayın Yönetmeni Mehmet Öztürk'ün yanı sıra Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gürol Baba ile akademisyenler, Bangladeş'in diplomatik misyon temsilcileri ve geleneksel kıyafetli Bangladeşliler katıldı.

Rahman anısına bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan programda, Rahman'ın hayatını anlatan belgesel gösterildi ardından dua edildi.

Büyükelçi Sıddıki, burada yaptığı konuşmada, Mujibur Rahman'ın Bangladeş'i adeta "Doğu'nun İsviçresi" yapmak istediğini söyledi. Rahman'ın o dönemde büyük bir nüfus olan 75 milyon insanın sorumluluğunu taşıyan, pratik ve ülkesine fayda sağlayan bir lider olduğunu belirten Sıddıki, Bangladeş'in bugün de kurucu Cumhurbaşkanının "barış içinde bir arada yaşama" politikasını izlediğini dile getirdi.

Sıddıki, suikaste uğrayan Rahman hakkında, "Mujibur Rahman'ı kaybetmekle, Bangladeş'i kazanmamızı, sizin önünüzde büyükelçi olarak durmamı ve bu büyükelçiliğin bağımsız Bangladeş bayrağını dalgalandırmasını sağlayan kişiyi kaybettik. Onu koruyamamış olmaktan dolayı çok mahcubuz ama onun liderliğinde geçen 3,5 yıl boyunca Bangladeş çok ilerleme kaydetti." dedi.

- "Bangladeş halkı, Türk halkına büyük hayranlık besliyor"

Sıddıki, Türkiye ile Bangladeş arasındaki ilişkilere değinirken de "Bangladeş ve Türkiye coğrafi olarak uzak olsalar da kardeş ülkeler. İki ülke arasında kültürel olarak pek fazla benzerlik bulunmasa da hiç şüphesiz Bangladeş halkı Türk halkına büyük hayranlık ve sevgi besliyor." ifadesini kullandı.



İki ülke arasında birçok üst düzey ziyaret gerçekleştirildiğini anlatan Sıddıki, çeşitli alanlardaki verimli ilişkilerin devam etmesi temennisinde bulundu.

Sıddıki, "Biz yaşasak da yaşamasak da Bangladeş hep yaşayacak, Mujibur Rahman'ın hayali ve ruhu da öyle." dedi.

- "Türkiye'nin geleceğinin büyük kısmı Asya-Pasifik ilişkilerinde"

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Baba da Türkiye ile Bangladeş'in çok yoğun düzeyde olmasa da milli, kültürel ve diplomatik açıdan benzerlik gösterdiğini söyledi. Baba, iki halkın da İslam inancına sahip olmasının bu benzerlikleri beslediğini dile getirdi.

Türkiye'nin son dönemdeki Güneydoğu Asya açılımına işaret eden Baba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2010 yılında Bangladeş'e yaptığı ziyaretin iki ülke ilişkilerinin gelişmesine yardımcı olduğunu belirtti.

Baba, "Türkiye ve Bangladeş bölgelerinde gelişmeye devam ediyor. İki ülke Ortadoğu ve Güneydoğu Asya'da önemli bir yere sahip. Bu yüzden iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek son derece önemli. Türkiye'nin geleceğinde büyük bir kısmı da Asya-Pasifik ile ilişkiler oluşturuyor. Ayrıca, Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütüne muhtemel üyeliğinin ortaya çıkaracağı büyük bir potansiyel bulunuyor. Türkiye, kısa zaman önce Güneydoğu Asya Ülkeler Birliğinin sektörel diyalog ortağı oldu. Türkiye aynı zamanda Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu Kıtalar Arası Ekonomik İşbirliği üyesi." dedi.

Bu arada, anma etkinliği kapsamında Büyükelçilik tarafından, Türk Kızılayı iş birliğiyle 100 Suriyeli sığınmacı aileye gıda yardımı yapıldı.



