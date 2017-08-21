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Bangladeş'te 10 muhalife idam cezası

- Başbakan Hasina'yı öldürme planı yapmaktan idama mahkum edilenler, İslami Cihad Hareketi üyesi

Bangladeş'te 10 muhalife idam cezası

YENİ DELHİ (AA) - Bangladeş'te 2000 yılında Başbakan Şeyh Hasina'yı öldürme planı yapmaktan suçlu bulunan 10 kişiye idam cezası verildi.

Hakim Mümtaz Begüm, başkent Dakka'da görülen davada, yasaklı İslami Cihad Hareketi üyesi 10 aktivistin, Hasina'ya suikast planından kurşuna dizilerek öldürülmesine hükmetti.

Bangladeş'te 2000 yılında Hasina'nın, ülkenin güneyinde Kotalipara kentinde üniversite kampüsünde yapacağı mitingden bir gün önce bölgede 2 bomba bulunmuştu. Savcılar, bombaların, idama mahkum edilen bu 10 kişi tarafından yerleştirildiğini savunuyordu.

Savunma avukatları, müvekkillerinin kararı temyize götüreceğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
BangladeşIdamŞeyh Hasina
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