Bangladeş'te 139 sanık hakkındaki idam cezası onandı

DAKKA (AA) - Bangladeş'te Yüksek Mahkeme, 2009 yılında ayaklanarak 74 kişiyi öldüren 139 sınır muhafızına verilen idam cezasını onadı.

Yüksek Mahkeme heyetinin açıklamasında, 139 sınır muhafızının 2009'da 57'si komutan 74 kişiyi "soğukkanlı" bir şekilde öldürdüğü belirtildi. Başkent Dakka'daki mahkeme tarafından 2013'te idam cezasına çarptırılan 152 sanıktan 139'u hakkındaki kararın onaylandığı ifade edildi. Diğer sanıklardan bazıları müebbet hapis cezası alırken, bazıları beraat etti.

Savunma avukatı Aminul İslam, kararla ilgili bütün metni gördükten sonra müvekkillerine temyize gidip gitmeme konusunda tavsiyede bulunacağını söyledi.

Bangladeş’te Başbakan Şeyh Hasina’nın iktidara gelmesinden iki ay sonra, 25-26 Şubat 2009’da sınır muhafızlarınca düzenlenen ayaklanma sırasında 57’si komutan 74 kişi hayatını kaybetmişti.

Ayaklanma, maaşlarına, komutanlarınkine yapılan zamla uyumlu olarak artış uygulanmamasını protesto eden, çoğu sınır muhafızlığı görevini yerine getiren koruculardan oluşan Bangladeş Tüfekleri Birliğinin bir birimi tarafından başlatılmıştı.

Dakka'da başlatılan ayaklanma, isyancıların, hükümet ile yürüttükleri müzakerelerin ardından silahlarını teslim etmeleri ve rehin alınan kişilerin serbest bırakılmasıyla sona ermişti.

Hükümetin, kriz sırasında, çok sayıda komutanın öldürüldüğü sınır muhafızları karargahına askerlerin saldırmasına izin vermek yerine isyancılarla müzakere yolunu seçmesi, ülkede nüfuz sahibi olan Bangladeş ordusunun tepkisine neden olmuştu.

Muhabir: Emel Öz Gözellik