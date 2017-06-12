Bangladeş'te 6 Cemaat-ül Mücahidin şüphelisi gözaltına alındı

DAKKA (AA) - Bangladeş'te polis "Cemaat-ül Mücahidin" örgütü üyesi olduklarından şüphelenilen 6 kişiyi, radikalizme karşı duruşuyla bilinen bir İslam alimine suikast planladıkları gerekçesiyle gözaltına aldı.
Bangladeş Polisi Terörle Mücadele Şefi Monirul İslam, pazar günü başkent Dakka'da düzenlenen operasyonla ele geçirilen şüphelilerin kamuoyunun İslam'da radikalizme karşı çıkışlarıyla tanıdığı bir İslam alimine suikast düzenlemeyi planladıklarını belirtti.
Söz konusu alimin kim olduğunu açıklamayan İslam, şüphelilerin şahsı bir süredir takibe aldıkları ve evinin civarında keşif yaptıklarının tespit edildiğini kaydetti.
İslam, şüphelilerin suikastı ramazanda yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.
Bangladeş'te son yıllarda artan köktenci terör olaylarında belirgin bir artış olduğu görülüyor.
Geçen temmuzda Dakka'da diplomatik bölgede bir restoranda yaşanan rehin alma eyleminde 17'si yabancı uyruklu 20 kişi hayatını kaybetmişti.
Söz konusu eylemlerin büyük bölümünü terör örgütü DEAŞ üstlenirken, Bengal otoriteleri saldırılardan "Cemaat-ül Mücahidin'i" sorumlu tutuyor.
Güvenlik güçleri geçen temmuzdan bu yana örgüte karşı düzenlediği operasyonlarda 60'a yakın şüpheliyi etkisiz hale getirdi.