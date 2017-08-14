Bangladeş'te sel: 16 ölü

ANKARA (AA) - Bangladeş'te aşırı yağışların neden olduğu sellerde 16 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş'in "The Daily Star" gazetesine göre, aşırı yağışlar nedeniyle Ganj ve Brahmaputra nehirlerinin suları yükselerek tehlike sınırını aştı.

Afet Yönetimi ve Yardım Bakanı Mofazzal Hossain Chowdhury, yaptığı açıklamada, ülkenin kuzey ve kuzeydoğusunda yer alan 20 bölgedeki "upzila" adı verilen 356 ilçenin sular altında kaldığını, 9 bölgenin de sel altında kalma riski taşıdığını belirtti.

Sel Tahmini ve Uyarı Merkezi Yönetici Mühendisi Sazzad Hossain, gazeteye verdiği demeçte, Teesta ve Dharla nehirlerindeki su seviyesinin düştüğünü ifade etti.

16 kişinin hayatını kaybettiği seller nedeniyle Lalmonirhat ve Burimari bölgelerinde tren seferleri durduruldu.

Sel sularının binaların içine dolması sonucu bölgelerde yüzden fazla okulda eğitime ara verildi. Yüzlerce ev hasara uğradı.

Her yıl haziran-eylül döneminde muson yağmurlarının etkili olduğu Hindistan'da da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda çok sayıda kişi hayatını kaybediyor.

Hindistan'ın batısında muson yağmurlarının neden olduğu sellerde, geçen ay, 218 kişi yaşamını yitirmişti.



Hindistan'ın kuzeyinde şiddetli yağışların neden olduğu heyelan sonucu, düne kadar, toprak altında kalan araçlardan 46 kişinin cesedi çıkarılmıştı.