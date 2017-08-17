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Bangladeş'teki seller

- Ülkede 12 Ağustos'tan beri etkili olan şiddetli yağışların ardından yaşanan sellerde ölü sayısı 61'e çıktı

Bangladeş'teki seller

DAKKA (AA) - Bangladeş'te aşırı yağışların neden olduğu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e yükseldi.

Afet Yönetimi Birimi yetkilisi Naznin Şamima, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin kuzey ve kuzeydoğusunda 12 Ağustos'tan beri etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 61 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Şamima, ülkede 3,3 milyon kişinin sellerden etkilendiğini kaydetti.

Yetkililer, cumartesi günü yaptıkları açıklamada, sellerde 16 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Ülkede her yıl haziran-eylül döneminde görülen muson yağmurlarının yol açtığı sel ve heyelanlarda çok sayıda kişi hayatını kaybediyor.

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