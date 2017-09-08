Bangladeş'ten Arakan'da

ANKARA (AA) - Bangladeş hükümeti, Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarının hedefindeki Arakanlı Müslümanlara yönelik hazırladığı iki öneriyi içeren mektubu, uluslararası kuruluşlara ve büyükelçiliklere gönderdi.

Yerel basına göre, Bangladeş hükümeti, Arakanlı Müslümanlar için Arakan'da "güvenli bölge" oluşturulması ve Bangladeş'e sığınanların da ülkelerine gönderilmesi için Myanmar hükümetini ikna çalışmalarına uluslararası toplumun müdahil olmasını istedi.

Söz konusu iki önerisini içeren bir mektup hazırlayan Bangladeş hükümeti, bu mektubu Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı bazı kuruluşlar ile Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ve İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) iletti.

Bangladeş Dışişleri Bakanlığından Üst Düzey Yetkili Shahidul Haque, mektuba ilişkin yaptığı açıklamada, "Arakanlı Müslüman sığınmacıların ülkelerine geri gitmesini ve Kofi Annan raporundaki tavsiyelerin uygulanmasını istiyoruz. Annan raporu Arakanlı Müslüman sığınmacıların kimlik tespitinin yapılması ve ülkelerine iade edilmesi gerektiğini açıkça belirtmektedir." dedi.

Haque, "Sadece uluslararası kuruluşlara değil, tüm büyükelçiliklere de (Bangladeş'in tavsiyelerini içeren) mektup gönderdik." ifadelerini kullandı.

Bangladeş İçişleri Bakanlığı Kamu Güvenliği Bölümü Sekreteri Mustafa Kemal Uddin de "Uluslararası topluma ve kuruluşlara, Arakanlı Müslümanların ülkelerine gönderilmesi için mümkün olan her adımın atılması çağrısı yaptık." dedi.

Yetkililer, hükümetin, Arakanlı Müslümanların Arakan'da zulme uğramaması için burada güvenli bölge oluşturulması amacıyla uluslararası topluma çağrı yapıldığını kaydetti.

Bu arada Bangladeş Sınır Güvenlik yetkilileri ve yerel yetkililer 25 Ağustos'tan bu yana Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanların kimliğinin belirlenmesiyle görevlendirildi.

Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti. Saldırılarda hedef alınan 60'tan fazla köyün onlarcası yakılırken, on binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği nedeniyle bölgeden kaçmaya çalışıyor.

Siviller kara ve deniz yoluyla Myanmar'dan Bangladeş'e geçmeye gayret ediyor. BM, şu ana kadar Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanların sayısının 270 bine ulaştığını açıkladı. Bu arada, on binlerce Arakanlı Müslümanın sınır bölgesindeki bekleyişi de sürüyor.

Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşlara bölgeye giriş izni vermemesi nedeniyle ölü sayısı saptanamıyor. Arakanlı sivil toplum kuruluşları hayatını kaybeden sivillerin sayısının bini aştığını bildirirken, bazıları da bu sayının binlerce olduğunu iddia ediyor.

Myanmar yönetimi, göç yoluna düşen ya da evsiz kalan Arakanlı Müslümanlara insani yardım ulaştırılmasına da izin vermiyor.