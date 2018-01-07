Banka soymak isterken yakalandı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de hırsızlık amacıyla bir banka şubesine giren kişi suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'ndeki özel bir banka şubesine pencereyi kırarak giren zanlı, alarmı duyan güvenlik görevlisinin haber vermesi üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince yakalandı.
İslam A. (24) olduğu belirtilen zanlı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.