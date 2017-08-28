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Banka ve kredi kartlarını kopyalayan kişi yakalandı

- Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri banka kartı ve kredi kartlarını kopyalayan bir kişiyi hazırladığı düzeneği ATM cihazına yerleştirirken yakaladı

Banka ve kredi kartlarını kopyalayan kişi yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da ATM cihazına banka ve kredi kartı kopyalama düzeneği yerleştirmeye çalışan kişi tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri bayram tatilinde şehre gelen vatandaşlara ait banka ve kredi kartlarını kopyalayarak haksız kazanç elde edeceği yönünde tespiti yapılan F.Y'yi takibe aldı.

Ekipler şüpheliyi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bir banka ATM cihazına kart kopyalama düzeneği yerleştirirken yakaladı.

Gözaltına alınan F.Y'nin üst ve ev aramasında birer adet kart kopyalama düzeneği, banka kartlarının şifresini öğrenmek için kullanılan gizli kamera düzeneği, dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve çok sayıda kart kopyalama düzeneğini ATM cihazına yapıştırmak için kullanılan hırdavat malzemesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının benzer suçlardan 36 suç kaydının olduğu ve Antalya'da çok sayıda ATM cihazına kart kopyalama düzeneği taktığı belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kişi tutuklandı.

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Antalya Emniyet MüdürlüğüKredi Kartı Kopyacılğı
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