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Bankacının zimmetine para geçirdiği iddiası

- Gümüşhane'de bir bankanın müşteri temsilcisi, yurt dışında yaşayan müşterisinin hesabından 82 bin avroyu sahte dekontla çekerek zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuklandı

Bankacının zimmetine para geçirdiği iddiası

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de bir banka görevlisi, müşterisinin hesabından 82 bin avroyu zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, yurt dışında yaşayan ve yaz tatili dolayısıyla memleketine gelen Ü.Ç. hesaplarını kontrol etmek amacıyla müşterisi olduğu bankaya gitti.

Hesap hareketlerini incelediğinde birikimlerinin 82 bin avro eksik olduğunu gören Ü.Ç. bankanın müşteri temsilcisi Ö.Ö.K'dan şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine polis ekipleri yaptıkları incelemede, Ü.Ç'nin hesabından sahte dekontla 28 Temmuz 2016 tarihinde 60 bin avro, 6 Ekim 2016 tarihinde ise 22 bin avro çekildiğini belirledi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ekipler, müşteri temsilcisi Ö.Ö.K ile işlemlere onay veren banka görevlileri T.Ç. ve A.Ş'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerden Ö.Ö.K, Bankacılık Kanunu'nda düzenlenen "zimmet ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından tutuklandı, diğer şüpheliler T.Ç. ve A.Ş. ise serbest bırakıldı.

Bankanın olayla ilgili müfettiş görevlendirdiği öğrenildi.

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