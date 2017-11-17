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Bankadan kredi çekip dolandırıcılara verdi

- Çorum'da imamlık yapan kişi, telefonda kendisini polis olarak tanıtan şüphelinin hesabına bankadan krediyle aldığı 25 bin lirayı havale etti - Dolandırdığı imamdan ikinci kez havale yapmasını isteyen zanlı, polisin duyarlılığı sayesinde Şanlıurfa'daki banka şubesinde yakalandı

Bankadan kredi çekip dolandırıcılara verdi

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde imamlık yapan kişiyi telefonla arayıp bankadan kredi çektirerek dolandıran şüpheli, Şanlıurfa'daki banka şubesinde yakalandı.

İlçedeki camide imam olarak görev yapan 53 yaşındaki R.E, Salı günü kendisini telefonda polis olarak tanıtan ve kimlik bilgilerinin başkalarının eline geçtiğini söyleyen şüphelinin, "Bize para gönderirsen operasyon yaparak seni kurtaracağız." demesi üzerine bankadan 37 bin lira kredi çekti.

Kredinin 25 bin lirasını belirtilen hesaba yatıran R.E, kendisini arayan zanlının yeniden para istemesi üzerine evinden ayrılarak banka şubesine gitti.

R.E'nin durumundan şüphelenen yakınları, polise bilgi verdi. Telefonu sürekli meşgul olan imamın bulunması için belediye hoparlörlerinden R.E'yi görenlerin polise bilgi vermesi yönünde anons yapıldı.

Polis ekipleri, banka şubesinde olduğu tespit edilen R.E'ye dolandırıldığını söyledi. İmamın kendisinden istenen parayı hesaba yatırdığını söylemesi üzerine polis, banka yetkililerine bilgi vererek Şanlıurfa'daki banka şubesinde bulunan hesaba bloke koydurdu.

Bilgi verilmesi üzerine harekete geçen Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, parayı çekmek için banka şubesinde bekleyen şüpheliyi yakaladı.

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Anahtar Kelimeler:
ÇorumDolandırıcılıkSungurlu
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