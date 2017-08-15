Bankaların zorunlu karşılıklarının dikkate alınma oranı yükseltildi

İSTANBUL (AA) - Bankaların, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) yatırdığı zorunlu karşılıkların dikkate alınma oranı yüzde 50'den yüzde 100'e çıkarıldı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelik'teki konsolide ve konsolide olmayan likidite karşılama oranı bildirim cetvelindeki oranlar güncellendi.
Konsolide Olmayan Likidite Karşılama Oranı Bildirim Cetveli'ndeki değişiklikle "yüksek kaliteli likit varlıklar" kapsamında bankaların TCMB'deki zorunlu karşılıklarının dikkate alınma oranı yüzde 50'den yüzde 100’e yükseltildi.