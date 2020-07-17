Banvit, ISO 500’de sektör liderliğini korudu

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) yarım asrı deviren ve sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasına göre Banvit 58’inci sırada yer aldı. Beyaz et sektöründe Türkiye’nin önde gelen markalarından biri olan Banvit, 2019 yıl sonunda 3.235.759.055 üretimden satış cirosuna ulaşarak, aynı dönemde 101,191 milyon ABD doları tutarında da ihracat gerçekleştirdi. Balıkesir Sanayi Odası üyesi olan Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii A.Ş., ulaştığı bu sonuçlarla genel sıralamada geçtiğimiz yıla oranla bir basamak yükselmeyi başardı.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, düzenlediği basın toplantısında, İSO'nun ''Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" sonuçlarını açıkladı. TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 87 milyar 949 milyon lirayla listede ilk sırayı alırken, Ford 37 milyar 71 milyon lirayla ikinci, Toyota ise 25 milyar 851 milyon lirayla üçüncü oldu.

* Raporun tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

http://www.iso.org.tr/Sites/1/upload/files/ISO_I.500_2019-10022.pdf