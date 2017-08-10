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Banyo'da elektrik akımına kapılan kadın öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde banyo yaparken elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Beste P. (17) 10 gün önce kaçarak birlikte yaşamaya başladığı Serkan K. ile (22) Cumhuriyet Mahallesi Doğaniç...

Banyo'da elektrik akımına kapılan kadın öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde banyo yaparken elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Beste P. (17) 10 gün önce kaçarak birlikte yaşamaya başladığı Serkan K. ile (22) Cumhuriyet Mahallesi Doğaniç Sokak'ta ikamet eden Serkan K'nin annesi Nergis K'nin evine yerleşti. Annesi ile dışarıya çıkan Serkan K. Beste P'ye telefonla ulaşamayınca eve gitti.

Beste P'yi banyoda hareketsiz halde bulan Serkan K. sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Beste P. kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Beste P'nin cesedi İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Öte yandan, Gediz Elektrik AŞ ekiplerinin yaptıkları incelemede banyoda bulunan şofbende kaçak akım tespit ettikleri, Beste P'nin akıma kapılarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.
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ElektrikHastaneKaçakManisa
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