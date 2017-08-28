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Baraj gölünde kaybolan balıkçının cesedi bulundu

- Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde baraj gölünde kaybolan amatör balıkçının cesedine ulaşıldı

Baraj gölünde kaybolan balıkçının cesedi bulundu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde amatör balıkçılık yapan ve bir süredir kendisinden haber alınmayan Hanefi Gül’ün cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Temrek Mahallesi'nde amatör balıkçılık yapan Gül'den (59) haber alamayan yakınları, Demirköprü Barajı'nda Gül'ü aramaya başladı. Tekneyle bir süre gölde arama yapan yakınları, kıyıya yakın bir noktada Gül’ün cansız bedenine ulaştı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Gül'ün cesedi otopsi için Köprübaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
BoğulmaKöprübaşı IlçesiManisa
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