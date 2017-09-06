Barajdaki midyeler kuraklığa yenik düşüyor

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Doluluk oranının yüzde 36'lara kadar düştüğü Kırklareli Barajı'nda taşlara ve ağaç dallarına tutunan midyeler görenleri şaşırtıyor.

İçme ve sulama amaçlı kullanılan barajda suların çekilmesiyle farklı görüntüler ortaya çıktı. Su altındaki taşlara tutunan çok sayıda midye ile köprü ve hayvanların su içtiği yalaklar da barajda belirdi. Taşların üzerindeki midyeler ise adeta "midye tarlası"nı andırıyor.

Midyeleri gören vatandaşlar ve birçok amatör balıkçı da büyük şaşkınlık yaşıyor. 113 milyon metreküp hacme sahip barajda su miktarının eylül ayı itibarıyla 40 milyon metreküpe kadar gerilediği belirtildi.

- "İnsan sağlığına hiçbir zararı yok"

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezginer Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "zebra midye" olarak bilinen midyelerin suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktığını söyledi.

Bu tür midyelerin istilacı olduğunu ve hızla yayıldığını belirten Tuncer, bilinçsiz sulama ve doğa şartlarından dolayı çekilen baraj çevresinde bu midyelere rastlandığını ifade etti.

Tuncer, "İstilacı Zebra türü midyeler suların çekilmesi nedeniyle yaşamlarını yitiriyor ve adeta 'midye tarlası' görüntüsü veriyor. Baraj sularının çekilmesi ise bilinçsiz sulama ve kuraklıktan kaynaklanırken, çevremize biraz daha fazla özen göstermeliyiz. Sonuç olarak midyeler de birer canlı. İnsan sağlığına hiçbir zararı yok. Vatandaşlarımızın korkmasına ve tedirgin olmasına gerek yok." diye konuştu.

Zaman zaman bu tür durumlarla karşılaştıklarını dile getiren Tuncer, suyu çekilen barajlarda milyonlarca midyenin telef olduğunu vurguladı.

Amatör balıkçılardan Ali Özlü ise yaklaşık 20 yıldır barajda balık avladığını belirterek, bu yıl suların ciddi anlamda azalmasıyla midyelerin çıktığını bildirdi.

Midyelerin kötü kokuya neden olduğunu anlatan Özlü, bu kadar midye ile ilk kez karşılaştığını sözlerine ekledi.