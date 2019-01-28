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Barajlardaki doluluğa yağış katkısı

- Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa'dan oluşan 4 büyük şehirdeki içme suyu maksatlı barajlardaki doluluk oranı geçen senenin ocak ayına göre yüzde 8 arttı - Ülke genelinde işletmede bulunan 348 barajda 125,5 milyar metreküp su bulunuyor

Barajlardaki doluluğa yağış katkısı
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ANKARA (AA) - Türkiye'deki barajlar mevsim normallerinin üzerindeki yağışlardan nasibini aldı.  

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Ekim 2018-28 Ocak 2019 tarihlerinde Türkiye genelinde toplam yağışlar uzun yıllar ortalamalarına göre yüzde 37,8 artarken, 2018 yılına göre yüzde 43 artış gösterdi.

Geçen yıl ocak ayında İstanbul'daki "içme suyu" maksatlı barajların doluluk oranı yüzde 73,6 iken, 28 Ocak 2019'da doluluk oranı yüzde 90,7'ye yükseldi.

Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa'dan oluşan 4 büyük şehirdeki içme suyu maksatlı barajlardaki doluluk oranı geçen senenin ocak ayına göre yüzde 8 arttı.

Ankara'daki barajlarda geçen yıl 134,1 milyon metreküp su bulunurken, bu rakam 28 Ocak itibarıyla 160,8 milyon metreküpe ulaştı. "İçme suyu" sağlayan barajlardaki doluluk oranı İstanbul'da 646 milyon metreküpten 795,8 milyon metreküpe, İzmir'de ise 132 milyon metreküpten 168 milyon metreküpe çıktı.

Yağışlar, ülkedeki "enerji ve sulama" maksatlı barajlardaki doluluk seviyelerini de yükseltti. Geçen yılın ocak ayında yüzde 35,4 olan "sulama" maksatlı barajlardaki doluluk oranı yüzde 45,4'e, yüzde 37,2 olan "enerji" maksatlı barajlardaki doluluk oranı da yüzde 44'e çıktı.

Ülke genelinde işletmedeki 348 barajda 125,5 milyar metreküp su bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Baraj YağışTarım Ve Orman Bakanlığı
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