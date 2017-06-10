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Barajların yüzde 50'si doldu

- Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: "Bu sene yağışlar iyiydi, ülke genelinde barajların ortalama yüzde 50'si doldu. İçme suyu barajlarında herhangi bir sıkıntı yok, her tarafa su veriyoruz" - "İstanbul'da içme suyu barajlarının yüzde 80'i, İzmir'de yüzde 59,2'si, Bursa'da 71,2'si doldu"

Barajların yüzde 50'si doldu

ANKARA (AA) - ZEHRA AYDIN - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ülke genelindeki barajların yaklaşık yüzde 50'sinin dolduğunu, bu yaz susuzluk sıkıntısı yaşanmayacağını bildirdi.

Bakan Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, barajların kullanma amacına göre üçe ayrıldığını bunların, enerji ve sulama amaçlı barajlar ile içme suyu barajları olduğunu söyledi.

Barajlardaki doluluk oranına ilişkin Eroğlu, "Bu sene yağışlar iyiydi, ülke genelinde barajların ortalama yüzde 50'si doldu. İçme suyu barajlarında herhangi bir sıkıntı yok, her tarafa su veriyoruz. İstanbul'da içme suyu barajlarının yüzde 80'i, İzmir'de yüzde 59,2'si, Bursa'da 71,2'si doldu. Bu sene su ihtiyacının olduğu zamanlarda yağış oldu, bu nedenle sulama suyu ihtiyacı azaldı. Haziran, temmuz aylarında sulama ihtiyacı fazla olacak." diye konuştu.

- "Hidroelektrik santrallerin büyük rolü var"

Eroğlu, Ankara'da da içme suyu barajlarında yeterli su miktarının olduğunu, başkentlilerin su sıkıntısı yaşamayacağını da dile getirdi.

Enerji amaçlı kullanılan barajlardaki doluluk oranının da iyi durumda olduğunu belirten Eroğlu, enerji üretiminin gerçekleştirilebildiğini vurguladı.

Yanan dört ampulden birinin bakanlığın yaptığı hidroelektrik enerji santrallerinden temin edildiğine dikkati çeken Eroğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de şu anda kurulu güç açısından temiz, yenilenebilir enerji kaynağı olan hidroelektrik santraller birinci sırada. İkinci sırada doğalgaz, üçüncü sırada kömür var. Şu anda biz birinci sıraya oturduk, bu bakımdan çok önemli. Bugün elektrik fiyatları dünyada çok daha ucuzsa bunu da hidroelektrik santrallerin büyük rolü var."



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