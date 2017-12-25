Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Lokman Kurt Vahap Çelik Basın açıklaması serkan sevim
Başkandan çevre uyarısı
Başkandan çevre uyarısı
Rüzgar ihaleleri başladı
Rüzgar ihaleleri başladı
Gençlerin umudu oldu
Gençlerin umudu oldu
Yeni yıla özel kredi
Yeni yıla özel kredi
Zeytinde büyük hedef
İhracatta büyük hedef

Barbaros Meydanı'nda yılbaşı kutlaması yapılmayacak

- Beşiktaş Belediyesi'nin Barbaros Meydanı'nda yılbaşı kutlaması için yaptığı başvuru, güvenlik ve bölgedeki yaya ve araç yoğunluğu dikkate alınarak reddedildi

Barbaros Meydanı'nda yılbaşı kutlaması yapılmayacak

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'taki Barbaros Meydanı'nda yapılması planlanan yılbaşı etkinliklerine, güvenlik ve bölgedeki yoğunluk gerekçesiyle izin verilmedi.

Beşiktaş Kaymakamlığı, Beşiktaş Belediyesi'nin Barbaros Meydanı'nda 31 Aralık'ta 21.00-00.30 saatleri arasında gerçekleştirmeyi planladığı yılbaşı kutlamasına ilişkin izin talebini değerlendirdi.

Kaymakamlık'tan belediyeye gönderilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin içinde bulunduğu şartlar dikkate alındığında provokatif eylem ve olayların meydana gelebileceği, etkinliğe katılacaklar dahil halkın huzur, güvenlik ve esenliğinin, kamu güvenlik ve düzenin bozulmasına sebebiyet verebileceği, ayrıca alanda Anadolu-Avrupa yakası deniz ulaşımının geçiş hattı ve iskele olması, Fatih-Beyoğlu-Beşiktaş-Mecidiyeköy toplu taşıma hatlarının güzergahı ve son durağı olması nedenleriyle araç ve yaya yoğunluğunun fazla olduğu ve özellikle de 31 Aralık gününün önemiyle birlikte bu alan ve çevresinde bu yoğunluğun daha da artacağı değerlendirildiğinden, yapılması planlanan etkinlik, herhangi bir müessif olaya meydan vermemek amacıyla uygun görülmemiştir."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Barbaros MeydanıBeşiktaş BelediyesiKutlamaYılbaşı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5