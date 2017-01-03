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Barbaros Şansal tutuklandı

- Hakimliğe sevk edilen Şansal, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı

Barbaros Şansal tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Barbaros Şansal, sevk edildiği hakimlikçe "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu savcılarından Umut Tepe tarafından ifadesi alındıktan sonra tutuklanması istemiyle nöbetçi İstanbul 14. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Şansal'ın hakimlik sorgusu sona erdi.

Nöbetçi hakimlik, Şansal'ın, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle KKTC'den sınır dışı edilen modacı Barbaros Şansal, dün akşam Lefkoşa-İstanbul seferini yapan THY uçağı ile getirildiği Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

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